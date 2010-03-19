Ульянченко: Табачник - одіозний політик, і має піти у відставку

Голова Ради партії «Наша Україна» Віра УЛЬЯНЧЕНКО вважає, що міністр освіти та науки Дмитро ТАБАЧНИК має піти у відставку.

Зокрема, коментуючи на прохання УНІАН призначення її чоловіка Віктора ІВЧЕНКА на посаду заступником міністра освіти та науки, В.УЛЬЯНЧЕНКО зауважила, що персональні призначення на посади в Міністерстві освіти та наукові чи інші державні установи не змінять її особистої оцінки щодо Д.ТАБАЧНИКА.

Також, за її словами, це не змінить позиції «Нашої України». «А позиція полягає в тому, що ТАБАЧНИК має піти у відставку як одіозний політик, чиї погляди не сумісні з українською національною освітою», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.