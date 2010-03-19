Посади губернаторів Янукович роздавав не за особисту відданість?

Політичні експерти позитивно оцінюють призначення голів Дніпропетровської, Харківської та Одеської областей.

Інститут Горшеніна провів експертне опитування про призначення нових губернаторів Дніпропетровської, Харківської та Одеської областей - Олександра ВІЛКУЛА, Михайла ДОБКІНА й Едуарда МАТВІЙЧУКА відповідно.

Народний депутат України (БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН (м. Харків), говорячи про призначення М.ДОБКІНА, зазначив: «Я дуже хотів, щоб Харківську область очолював харків`янин, людина, яка прийшла з Харкова і у Харкові збирається залишитися. Небезпека для харків`ян є тоді, коли людина це робить (обіймає посаду губернатора) як разову акцію: приїжджає на 5 років, а потім виїжджає. І йому не треба пишатися тим, що зроблено, й хвалитися тим, що зроблено». За словами О.ФЕЛЬДМАНА, йому «здається, що М.ДОБКІН - найкращий варіант з усіх тих пропозицій, які обговорювалися впродовж місяця, - від небилиць до «варягів». Тому я вважаю, що з його досвідом роботи мером, з його досвідом роботи депутатом, він зможе об`єднати роботу міста й області, почує роботу депутатського об`єднання «За Харківщину», збере разом опозиціонерів і коаліціантів, і змусить працювати на розвиток області, на розвиток міста».

Політолог Віктор ПАЩЕНКО (м. Дніпропетровськ), про призначення О.ВІЛКУЛА сказав так: «Для області потенційно це хороше призначення. В попереднього губернатора (Віктора БОНДАРЯ – УНІАН) не було ні зв`язків, ні підтримки в області. А зараз у нас губернатором стала людина, яка має підтримку і в уряді, і у Президента, і в самій партії. Тому стартові умови Олександра ВІЛКУЛА хороші».

Керівник Одеського обласного відділення Комітету виборців України Анатолій БОЙКО (м. Одеса), говорячи про призначення Е.МАТВІЙЧУКА, зазначив: «Кожен новий керівник завжди щось міняє. Для Одеської області в публічному плані Е.МАТВІЙЧУК – людина нова. Однозначно – це фігура Києва. Попередні губернатори – Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ, Василь ЦУШКО, Іван ПЛАЧКОВ – самі родом із Одещини й працювали тут на різних посадах, Микола СЕРДЮК теж давно був пов`язаний з Одеською областю. А Е.МАТВІЙЧУК працював тільки по партійній лінії й непублічно. Тому цікаво, як сьогодні в публічній сфері складатимуться його відносини з місцевими представниками Партії регіонів. Раніше всі відносини складалися лише в непублічній сфері».

Директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО, говорячи про нових губернаторів, зазначив, що призначення на посади були обумовлені, перш за все, економічною доцільністю. «Призначили людей, які проявили себе як економісти, як управлінці. Це стосується й О.ВІЛКУЛА, який свого часу очолював Гірничо-збагачувальний комбінат, і М.ДОБКІНА, який був мером Харкова. Що стосується Е.МАТВІЙЧУКА – тут зіграв свою роль, напевно, й чинник його як господарника і чинник того, що він очолював штаб (виборчий штаб Віктора ЯНУКОВИЧА – УНІАН) в Одесі. Але його призначили саме керівником Одеської області, а не міста, що теж достатньо примітно».

За словами К.БОНДАРЕНКА, «в решті регіонів можна говорити про те, що були різні аргументи на користь тих або інших кандидатів. Але тенденція зберігається: В.ЯНУКОВИЧ не роздавав посади за особисту вірність, а роздавав посади з прицілом на те, що люди зможуть щось зробити й принести якусь користь у майбутньому – а не в минулому».