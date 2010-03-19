Киїівській області представили нового губернатора
16:19, 19 березня 2010Політика
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Семиноженко вимагає повноцінної економіки
|Анатолій Присяжнюк
Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем’єра.
Новопризначений губернатор своїм найголовнішим завданням на цій посаді назвав розробку та прийняття антикризової програми для області, що базуватиметься на програмі Президента Віктора ЯНУКОВИЧА «Україна для людей».
У свою чергу В.СЕМИНОЖЕНКО відзначив: „Вже найближчим часом Київська область повинна стати повноцінним економічним суб’єктом”. „Ресурси для цього були завжди, не вистачало порядку, тепер порядок гарантовано”, - підкреслив він.
Як повідомляв УНІАН, А.ПРИСЯЖНЮК до призначення головою Київської ОДА працював на посаді заступника голови Служби безпеки України.
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