У занепаді Києва винен лише Черновецький?

Не обов’язково збирати консиліум вищих сил, щоб з’ясувати, «хто винен» і кого треба покарати за те, що Київ цієї зими перетворився на суцільну ковзанку та «блокадне місто». Таку думку в інтерв’ю журналістам висловив із лідерів Блоку Кличка, Голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський, коментуючи нараду керівників міста з прем’єр-міністром Миколою Азаровим, яка має відбутися 20 березня. За все, що відбувається у Києві, за словами політика персональну відповідальність несе мер і голова КМДА в одній особі Леонід Черновецький.

«За чотири роки «господарювання» у столиці Черновецький перетворився на такого собі антиМідаса. Якщо від дотику античного царя все перетворювалося на золото, то все, до чого торкається рука нинішнього мера, занепадає. Сюди ж можна віднести і підтримку політиків», - зазначив опозиційний депутат.

Дмитро Андрієвський висловив переконання, що новий Президент, ігноруючи руйнівний вплив Черновецького на місто, ризикує повторити помилку попереднього і повністю втратити довіру киян.

«Ющенко кілька разів «намагався» розібратися, хто Києву та киянам жити заважає. І догани виписував, і відстороняв від виконання обов‘язків, розігруючи вистави перед публікою, – однією рукою карав, іншою – милував, так «сумлінно» намагався, що розгубив 70 відсотків свого рейтингу серед киян», - заявив депутат.

Дмитро Андрієвський закликав керівництво держави не повторювати помилку попередніх очільників та звільнити Леоніда Черновецького з посади голови КМДА.

Депутат навів кілька прикладів наслідків непрофесійного управління Черновецького Києвом.

«У результаті неефективного розпорядження комунальним майном та земельними ресурсами за останній час втрачено коштів та не використано наявних резервів наповнення бюджету на суму понад 2,6 мільярда гривень. У 2008 році у власність фізичним та юридичним особам було передано 2,37 тисячі гектарів, що в 15 разів більше, ніж у 2007 році. У тому числі продано тільки 9% (233,4 гектара). Бюджет недоотримав мінімум 2,3 мільярда гривень», - наголосив Дмитро Андрієвський.

Дмитро Андрієвський є депутатом Київради від Блоку Кличка та Головою Української селянської демократичної партії.