Тігіпко представив нового голову Рівненської ОДА

21:18, 19 березня 2010
Політика
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"В інших регіонах виникали політичні помилки"

Віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО сьогодні у Рівному представив нового голову обласної державної адміністрації Василя БЕРТАША.

Як передає кореспондент УНІАН, С.ТІГІПКО у виступі перед адміністративно-господарським активом області, депутатами облради та керівниками місцевих правоохоронних і силових структур висловив задоволення з того, «що призначили на цю посаду людину місцеву, тому що в інших регіонах виникали політичні помилки з цього приводу».

На церемонії представлення В.БЕРТАША були присутні також троє попередніх керівників голови ОДА - Роман ВАСИЛИШИН, Микола СОРОКА та його попередник Віктор МАТЧУК, який нині став народним депутатом України (член фракції НУ-НС).

В.БЕРТАШ у своєму виступі назвав серед першочергових завдань на посаді керівника виконавчої влади в області допомогу місцевим підприємствам у налагодженні виробництва продукції, сприяння малому і середньому бізнесу, залучення інвестицій на Рівненщину та подолання корупції.

С.ТІГІПКО закликав новопризначеного голову ОДА та його команду консолідувати усі політичні сили області для вирішення важливих соціально-економічних проблем, зокрема, подолання бідності та повернення довіри людей до влади.

Як повідомлялося, В.БЕРТАШ очолює обласну організацію Партії регіонів, а під час президентської виборчої кампанії очолював обласний виборчий штаб Віктора ЯНУКОВИЧА. Майже сім років він був першим заступником голови облдержадміністрації, яку очолював М.СОРОКА.

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