В Одесі вимагали звільнення Табачника

Акцію протесту проти призначення Дмитра ТАБАЧНИКА на посаду міністра освіти і науки України провели сьогодні на площі перед головним корпусом Одеського Національного університету ім. Мечникова низка молодіжних громадських організацій та осередків партій.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції «Геть ТАБАЧНИКА!» тримали в руках плакати: «ТАБАЧНИК - дешевий клоун і казнокрад», «Геть міністра-українофоба ТАБАЧНИКА!», «Геть міністра-шовініста» та інші.

Як заявив студент Одеського державного економічного університету Віталій СВІЧИНСЬКИЙ, «сьогодні ми разом з тисячами студентів України висловлюємо протест проти включення до складу уряду міністра-українофоба, антидержавного діяча і людини, що не визнає державних кордонів, українського народу, його самобутньої мови».

“Ми вимагаємо негайного зняття ТАБАЧНИКА з посади міністра, - наголосив він, - оскільки ЗМІ рясніють упродовж багатьох років його антиукраїнськими заявами. В тому числі злобними висловами на кшталт: Західна Україна - це частина Угорщини; української мови ніколи не існувало - вона прийшла з польської та іншими подібними «перлами».

Промовця підтримали викладач Південноукраїнського педагогічного університету Аліна ПЛЯЧЕНКО, голова облорганізації Національної спілки письменників України Геннадій ЩІПКІВСЬКИЙ, лідер місцевого осередку НРУ Надія ЯШАН, інші учасники акції, що закликали главу держави «відправити у відставку міністра-українофоба Д.ТАБАЧНИКА».

Як акцентував лідер Чорноморського гайдамацького з`єднання Сергій ГУЦАЛЮК, «це просто ганьба - призначити керувати освітньою галуззю людину, що ставить під сумнів саме існування Української держави. Причому показово, що в Одесі цю людину підтримала «п`ята колона», яку очолює підозрюваний у низці злочинів Ігор МАРКОВ».

Учасники акції «Геть ТАБАЧНИКА!» надіслали звернення на адресу Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА з вимогою відставки Д.ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти і науки України. Під документом поставили свої підписи лідери обласних організацій «Просвіти», Асоціації козацьких товариств «СІЧ», Асоціації молодіжного дозвілля та спорту, ВО «Батьківщина», УНП, «Свобода» НРУ, ПРП - усього більше двадцяти громадських і партійних організацій Одещини.