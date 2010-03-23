Експерт: просити у Росії дешевий газ – це як у Меркель - мерседеси за півціни

Росія уже втратила інтерес до газового консорціуму.

Таку думку висловив експерт Дмитро ВИДРІН у коментарі Інтернет-ресурсу “Гарт”.

За його словами, у нинішніх умовах, коли йде формування світового ринку газу, єдине, на що може сподіватися Україна у газових відносинах з Росією – це адекватні ринкові ціни на блакитне паливо.

«Просити у Росії низьку ціну на газ – те саме, що поїхати до МЕРКЕЛЬ з пропозицією, аби Мерседеси в Україні продавалися не за 100 тис. доларів, а за 50 тис., або щоб Куба продавала у півціни лом, французи – шампанське», – наголосив експерт.

За його словами, потрібно домовлятися про те, аби ціна на газ не була вище за ринкову. «Випрошувати преференції – це вже у минулому. Потрібно пропонувати нові проекти спільно, на прибутки від яких Росія могла б, скажімо, збільшити видобуток газу. Це може бути не транзит, а виробництво труб для Північного та Південного потоків, – пояснив Д.ВИДРІН. – Насправді, Росія уже втратила інтерес до газового консорціуму, хоча б тому, що вона у будь-якому випадку добудовуватиме Північний та Південний потоки, і у Росії не буде газу, щоб повністю завантажити ще й український напрямок. Якщо два роки тому Росія вмовляла нас створити консорціум, аби не будувати обхідні газопроводи, то зараз все навпаки».

Експерт також зауважив, що за рік-два буде утворено світовий газовий ринок, де усі будуть змушені грати за певними правилами. «Невдовзі буде створена світова газова біржа, де ціна на блакитне паливо котуватиметься так само, як зараз котується ціна на нафту на Лондонській чи Міланській нафтових біржах. Тому єдине, на що може сподіватися Україна – ринкові ціни на газ», – додав він.