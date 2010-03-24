Томенко побачив парадокс у співпраці кабміна Азарова з МВФ

Кабінет міністрів України піде на виконання умов Міжнародного валютного фонду для отримання нового кредиту від цієї організації.

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН заявив заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО, коментуючи шанси отримання країною нового кредиту.

“Уряд АЗАРОВА приречений на виконання вимог МВФ”, - сказав М.ТОМЕНКО. Він нагадав, що першими заявами Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА були заяви про необхідність активного залучення зовнішніх запозичень для реалізації своїх зобов’язань, зокрема в соціальній сфері. “Як би це парадоксально не виглядало, але після тотальної критики своїх попередників – уряду ТИМОШЕНКО - щодо неправильності та неефективності співпраці України з МВФ, така співпраця буде продовжена”, - сказав віце-спікер. При цьому він припустив, що єдиний люфт у виконанні зобов’язань, які МВФ ставить перед українською владою може бути не збільшення пенсійного віку, а ліквідація категорії “так званих молодих пенсіонерів”. “Цілком очевидно, що відбудеться підвищення тарифів та будуть зреалізовані інші вимоги”, - сказав М.ТОМЕНКО. Так само, додав віце-спікер, перед коаліцію та Партією регіонів стоятиме серйозне випробування провести у парламенті “бюджет, написаний спільно з МВФ”, враховуючи, що фракція КПУ не буде голосувати за цей документ. “Тому можна очікувати, що найближчим часом будуть виникати нові пропозиції для тих народних депутатів, які підтримують цю коаліцію, але не увійшли до неї, і які ніколи не підуть в опозицію”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Він також висловив переконання, що уряд та Партія регіонів піде на виконання умов МВФ, не зважаючи на проведення найближчим часом місцевих виборів. “Підуть, бо зараз щемке бажання іти на дострокові парламентські вибори. Необхідність підживлення економіки зовнішніми коштами виявиться більш важливішою, ніж можливі втрати під час місцевих виборів”, - додав він.