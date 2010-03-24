Кому вигідне скасування місцевих виборів (опитування)

Експерти сумніваються, що місцеві вибори в Україні відбудуться в цьому році.

Про це свідчаться передані УНІАН результати експертного опитування, проведеного Комітетом виборців України впродовж 15-20 березня. В ньому взяли участь 69 політичних експертів та журналістів з 16 регіонів України.

Зокрема, як зазначають в КВУ, 38% опитаних вважають, що у 2010 році місцеві вибори не відбудуться, а майже 50% висловили сподівання, що місцеві вибори пройдуть цього року.

76% опитаних експертів ставляться негативно до скасування місцевих виборів, призначених на 30 травня 2010 року, і вважають, що таке рішення Верховної Ради України суперечить Конституції України.

Більшість експертів вважають, що рішення про скасування місцевих виборів має політичні причини і тільки 3% називають причиною відміни виборів відсутність бюджету на 2010 рік.

Позитивно оцінили відміну виборів 7 експертів (10%), негативно, адже таке рішення парламенту суперечить Конституції 52 (76%), а нейтрально, оскільки це рішення політичне і воно нічого суттєво не змінює – 7 експертів (10%). Не змогли відповісти -3 (4%)

Відповідаючи на запитання щодо причин такого рішення, 42 експерти (27%) висловили думку, що основні політичні сили не були готові до проведення цих виборів саме у травні, 34 (22%) - парламентські партії в такий спосіб “вибивали” у партій Арсенія ЯЦЕНЮКА і Сергія ТІГІПКА їхній електорат, 16 (10%) - деякі політичні сили бажають сумістити можливі позачергові парламентські та місцеві вибори, а це неможливо було зробити в травні, 15 (10%) – вважають такий крок закономірним з огляду на результати виборів Президента України. В той же час 24 (16%) експертів вважають, що таке рішення парламенту було, водночас, і результатом, і засобом в процесі переформування парламентської коаліції. І лише 4 (3%) експертів вважають, що такий крок був необхідним, бо відсутні реальні джерела бюджетного фінансування цих виборів.