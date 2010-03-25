Ющенко пояснив, чому критикував Тимошенко: це була тактика

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що під час виборчої кампанії критикував лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО, аби вийти в другий тур виборів і перемогти лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це він заявив в інтерв`ю виданню «КоммерсантЪ-Украина» (№52 від 25 березня 2010 року).

“...Це була тактика: треба було спершу виграти у ТИМОШЕНКО, аби в другому турі виграти у ЯНУКОВИЧА», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також зізнався, що сподівався на вищий результат, ніж одержав на виборах Президента.

Відповідаючи на питання, чи виявилася підтримка меншою, ніж він очікував, В.ЮЩЕНКО сказав: «Приблизно так».

За словами екс-президента, він вірив, що зможе змінити думку людей. «Я йшов на вибори не тільки заради того, щоб "пробігтися і зігрітися". Крім того, я не раз повторював: для мене ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧ – політики одного порядку», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО відзначив, що ні за одним з них не стояла ідеологія, кожний з них хотів лише бачити себе при владі. «Я і зараз про це говорю. Хоча сподіваюся, що ЯНУКОВИЧ ще зміниться, що нинішній пост допоможе йому сформувати ті переконання, яких йому бракувало в попередні роки», - підсумував В.ЮЩЕНКО.