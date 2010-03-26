Нафтогаз забрав собі чверть усього відшкодованого 2009-го ПДВ

За підсумками 2009 року на НАК «Нафтогаз України» припадало близько 25% загального обсягу відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила заступник генерального прокурора України Тетяна КОРНЯКОВА, виступаючи на розширеній колегії Генпрокуратури.

«У 2009 році НАК «Нафтогаз України» відшкодовано ПДВ на суму 8 млрд. грн., а за два місяці 2010 року ще 900 млн. грн. відшкодування. Якщо врахувати, що всім підприємствам України минулого року було відшкодовано 34,5 млрд. грн., то «Нафтогаз України» одержав близько 25% усієї суми ПДВ до відшкодування. Таким же чином одержували відшкодування і зернотрейдери, яким у 2009 році відшкодовано 3,5 млрд. грн. ПДВ, зокрема «Нібулон» - 720 млн. грн., «Кернел-Тейд» - 380 млн. грн., «Cargill» - 360 млн. грн.», - сказала Т.КОРНЯКОВА.

Так, за її словами, минулого року мала місце вибіркова виплата відшкодувань ПДВ суб`єктам госпдіяльності з боку ДПАУ.

«Якщо в 2009 році підприємства харчової промисловості сплатили до Держбюджету 6 млрд. грн. податку, а одержали ПДВ всього 380 млн. грн., при цьому для порівняння: підприємства АПК, наші зернотрейдери, сплатили до Держбюджету 500 млн. грн., але одержали 3,5 млрд. грн. відшкодування. Який бюджет це витримає?, - запитала Т.КОРНЯКОВА. - Тобто, урядом були створені широкі преференції вузькій групі суб`єктів госпдіяльності».

За її словами, податкова політика минулого уряду привела до значного дефіциту Державного бюджету, який покривався за рахунок запозичень. При цьому одній з основних проблем у податковій сфері було саме адміністрування і відшкодування ПДВ. Так відшкодування ПДВ, за словами Т.КОРНЯКОВОЇ, проводилося ДПАУ на свій розсуд.

«Парламент не створив надійного механізму сплати ПДВ і відшкодування його з Держбюджету, а Кабмін не мав власної податкової політики з цього питання. Як наслідок, ПДВ відшкодовувався не в автоматичному режимі, а на особистий розсуд уряду і ДПАУ», - підкреслила Т.КОРНЯКОВА.

Також вона повідомила, що одним з результатів такої ситуації в податковій сфері стало прийняття Кабміном постанови, згідно з якою відшкодування ПДВ проводилося не грошовими коштами, а сільгосппродукцією.

«З Аграрного фонду підприємства одержували зерно та борошноі, таким чином, їм було виплачено 2 млрд. грн., не грошима, як годиться згідно із законом, а зерном» - зазначила Т.КОРНЯКОВА.

За її словами, Генпрокуратура опротестувала цю постанову уряду в судових органах, і зараз проходить розгляд цього питання.

В цілому Т.КОРНЯКОВА зазначила, що заборгованість з відшкодування ПДВ за 2009 рік збільшилася більш ніж у 5 разів – до понад 16 млрд. грн.

У Генпрокуратурі вважають, що зростання обсягів заборгованості з відшкодування податку частково було викликане політикою ДПАУ, спрямованою на мінімізацію виплат з Держбюджету, що привело до ситуації, коли підприємства просто не включалися в реєстр до виплати відшкодування.

«ДПАУ, прийнявши на себе повноваження щодо остаточного визначення законності всіх відшкодувань на суму понад 100 тис. грн., безпідставно роками не включало в реєстри, які подаються в Держказначейство, 1 886 підприємств і не повернула їм 11 млрд. грн. ПДВ», - повідомила Т.КОРНЯКОВА.

Вона зазначила, що Гепрокуратурою до 10 квітня буде проведена перевірка за кожним таким випадком.