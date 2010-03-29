ФСБ вже має попередні дані про терористок

До терактів у московському метро, за попередніми даними, причетні терористичні угрупування з Північного Кавказу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив директор ФСБ Росії Олександр БОРТНІКОВ на екстреній нараді у Президента Росії.

«За нашою попередньою версією, ці терористичні акти здійснили терористичні угрупування, що мають відношення до Північнокавказького регіону. Ми вважатимемо це основною версією, оскільки попередньо на місці здійснення вибухів знайдено фрагменти тіл двох терористок-смертниць, які мали відношення до місць проживання на Північному Кавказі», - сказав О.БОРТНІКОВ.

Він повідомив, що, за попередніми висновками вибухотехнічної експертизи, було використано вибухову речовину гексоген.

«У першому випадку використовувалося до 4 кілограмів, у другому випадку - від 1,5 до 2 кілограмів, начинених елементами враження у вигляді арматури та болтів», - сказав О.БОРТНІКОВ.

Він додав, що створено федеральний оперативний штаб, а оперативний склад ФСБ і МВС Росії переведено на посилений режим роботи.

За його словами, відповідні служби визначають коло осіб, які мають відношення до цього теракту. Також вживаються заходи для виключення повторення таких дій, додав О.БОРТНІКОВ.

Міністр МНС Росії Сергій ШОЙГУ повідомив, що всіх постраждалих внаслідок терактів евакуйовано до 12 лікарень Москви.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні внаслідок двох вибухів у московському метро 35 осіб загинули і 64 отримали травми.