Семиноженко хоче намацати слабкі місця Путіна?

Заяви віце-прем`єр-міністра Володимира СЕМИНОЖЕНКА про можливе створення союзної держави з Росією та Білоруссю свідчать про те, що нова влада, принаймні, інтелектуально прагне показати себе геополітичним гравцем.

Таку думку в коментарі Інтернет-ресурсу ГАРТ висловив політолог Дмитро ВИДРІН.

«Коли нам кажуть: стійте в черзі у Євросоюз, і не прораховуйте інші варіанти – це означає бути об’єктом геополітики. А коли ми кажемо, що будемо вирішувати, де нам вигідніше бути, тоді, щонайменше, інтелектуально ми стаємо суб’єктом геополітики», – зазначив політолог.

На думку президента соціологічної служби «Український барометр» Віктора НЕБОЖЕНКО, заяви В.СЕМИНОЖЕНКА мають «намацати слабкі місця ПУТІНА».

«Після провальних переговорів у Москві стало зрозуміло, що новій владі треба шукати більш серйозні аргументи для діалогу з Росією. Я вважаю, що цим фоном і може стати обнародування заяв про можливий союз Росії, Білорусі та України», - зазначив експерт.

В.НЕБОЖЕНКО прогнозує, що ці розмови будуть постійними і дуже дратівливими для українських націоналістів, але не призведуть до реальних дій. На його думку, вони залишаться “заграваннями, які потрібні новій владі, щоб знайти підхід до російських колег”.

Як повідомлялось, 26 березня віце-прем’єр-міністр України В.СЕМИНОЖЕНКО заявив, що уряд розгляне ідею створення союзу України, Росії і Білорусі.

Він зазначив, що створення такого союзу є «однією зі схем, яка будь-яка має право до розгляду, так само як і участь України в Євросоюзі». Віце-прем`єр підкреслив, що мова йде про союз, де «визначаються правила за типом ЄС».

Посилаючись на дані Інституту соціології Національної академії наук В.СЕМИНОЖЕНКО заявив, що більшість українців хочуть увійти в союз з Росією і Білоруссю.

«Люди хочуть союзної держави і вірять, що це приведе до успіху країни», - сказав він.

Віце-прем`єр також зазначив, що «Україну в ЄС, як мінімум, найближчі 15 років ніхто не чекає».

«Зараз відбувається процес створення багатополярного світу. Будуть перевагу мати ті країни, які опиняються в основі створення цього полюса впливу», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.