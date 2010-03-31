Солана радить Януковичу грати за правилами, а не гратися ними

Колишній верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА вважає, що Україна має виконати вимоги Міжнародного валютного фонду, щоб наблизитись до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час чергового засідання Дипломатичного клубу, організованого за спільною ініціативою з Фондом Арсенія ЯЦЕНЮКА Open Ukraine та Фондом Віктора ПІНЧУКА.

«Треба задовольнити вимоги МВФ для того, щоб наближатися до ЄС», - сказав Х.СОЛАНА.

Він також наголосив на необхідності проведення реформ. За словами Х.СОЛАНИ, деякі реформи можна було провести раніше, але якщо цього не було зроблено, то необхідно їх проводити зараз. Х.СОЛАНА зазначив, що такі реформи будуть складними, але «краще це зробити зараз жорстким шляхом, ніж ніколи не робити».

Крім того, він наголосив, що українська влада має пам’ятати, що вона є членом Світової організації торгівлі. «Використовуйте це і не починайте інші переговори, які не беруть до уваги той факт, що ви є членом СОТ», - сказав Х.СОЛАНА.

Також він відзначив необхідність проведення в Україні політичних реформ.

«Думаю, що всю цю дискусію навколо Конституції треба закінчити. Необхідно ухвалити рішення щодо Конституції, довести цю роботу до кінця і йти далі», - сказав він.

«Ви любите гратися з правилами, а не грати за правилами. А ви повинні грати за правилами. Це необхідність, якщо ви хочете дійсно йти вперед», - додав Х.СОЛАНА.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня голова Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН заявив, що вважає за необхідне відновити діючу програму співпраці з Україною або розробити нову програму.

У свою чергу директор Європейського департаменту МВФ Марек БЄЛКА заявив, що продовження співпраці Фонду і України вимагатиме від українського уряду дотримання ряду умов, зокрема, обмеження бюджетного дефіциту. За словами М.БЄЛКИ, необхідно також продовжити реформу фінансового сектору і навести порядок у газовому секторі країни. "В цілому, нічого нового, але без цього стійке зростання в Україні не відновиться", - зазначив представник МВФ.

Торкаючись газового сектору України, він заявив, що МВФ чекає реалізації двох базових умов: внутрішні ціни на газ будуть доведені до рівня, який покриває його собівартість, а також буде забезпечена прозорість газового сектору.