Партія регіонів вирішує непросту дилему

1 квітня Верховна Рада має проголосувати за постанову з призначення дати місцевих виборів. Незалежні експерти відзначають, що владна коаліція опинилася перед складним вибором.

Скасування парламентом 16 лютого місцевих виборів, які призначалися на 30 травня, правозахисники та громадські діячі назвали порушенням права людини на вибори. Протягом останніх днів парламент постійно пікетували представники кількох громадських організацій та рухів. Вони вимагали негайного ухвалення проекту постанови двох позафракційних депутатів про призначення місцевих виборів на 27 червня цього року.

Натомість, спікер Володимир Литвин не виключив, що вибори будуть призначені на весну наступного року, хоча й визнав, що для цього слід змінити Конституцію. А міністр юстиції Олесь Лавринович прогнозував місцеві вибори на осінь цього року.

Тим часом політолог Сергій Таран сказав "Німецькій хвилі", що "партія влади" вирішує непросту дилему. З одного боку, вона прагне якнайскоріших місцевих виборів, доки "непопулярні реформи не знесли хвилю популярності, на якій Партія регіонів виграла президентські вибори". З іншого боку, коаліція хотіла б змінити виборчий закон, аби "максимально посилити можливості адмінресурсу" як гарантії успіху на місцевому рівні.

Таран впевнений, що відновлення в тій чи іншій формі мажоритарної системи для місцевих виборів підвищить вразливість нових округів щодо корупції. Водночас, політолог вважає, що мажоритарні депутати більш незалежні від партій і що через це "стратегічно "партія влади" програє".