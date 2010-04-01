Литвин: хай тепер у ЄС болить голова

Верховна Рада України не включила до порядку денного проект постанови «Про надання заявки на членство в Європейському Союзі».

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 92 народних депутата із 418, зареєстрованих у сесійній залі.

Коли голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН ставив дане питання на голосування, в сесійній залі відбувалося блокування трибуни парламенту фракцією БЮТ, яка вимагає повернутися до голосування за проекти постанов щодо призначення позачергових виборів ряду голів сільських та селищних рад, які не були підтримані.

В.ЛИТВИН, оголосивши про результати голосування, зазначив: «Нехай тепер у ЄС болить голова».