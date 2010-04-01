Ульянченко просить «не повторювати помилок 2004 року»

Голова політради «Нашої України» Віра УЛЬЯНЧЕНКО переконана, що Основний Закон не повинен змінюватися під потреби поточного політичного моменту.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві В.УЛЬЯНЧЕНКО, 1 квітня Верховна Рада направила до Конституційного Суду проект Закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо строків повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів)». Цим рішенням пропонується продовжити на рік повноваження не лише наступних, але й нинішніх місцевих рад та сільських, селищних і міських голів.

“Мотиви голосування у депутатів могли бути різними. Хтось хотів підтримати цей політичний хабар від нової влади, хтось навпаки – розраховував, що Конституційний Суд відхилить цю пропозицію з мотивів її неконституційності. Рішення, яке ухвалила Верховна Рада, на жаль, не є першоквітневим жартом. Це початок чергової кампанії з внесення несистемних і непродуманих змін до Основного Закону України. Такі дії можуть призвести лише до посилення хаосу у державі”, переконана голова політради “Нашої України”.

Вона наголосила, що “ні в кого на сьогодні немає сумнівів у тому, що Конституція потребує реформування. Україні потрібна дієздатна Конституція, яка ефективно гарантуватиме права і свободи людини і громадянина. Дані соцопитувань свідчать, що в суспільстві назріла реальна потреба в оновленні Основного Закону, який би усунув суперечності, привнесені в конституційне поле непродуманими і поспішними змінами у 2004 р., напередодні президентських виборів”.

Однак, зауважила В.УЛЬЯНЧЕНКО, “зазначені пропозиції щодо змін до Конституції є, радше, пародією на реформування. Це є спробою конституційними змінами вирішити проблеми зовсім не конституційного характеру: бажання БЮТ «заткнути рота» місцевій владі, яка перебуває у вкрай скрутному становищі через відсутність бюджету; бажання новообраного Президента ЯНУКОВИЧА через продовження терміну повноважень місцевих рад приручити місцевих депутатів”.

“Однак ці бажання аж ніяк не можуть бути підставами для внесення змін до Конституції. На моє глибоке переконання, Конституція має змінюватися лише системно і відкрито. Ми не маємо повторювати помилки 2004 року”, заявила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Єдиним комплексним проектом Конституції, який пройшов всенародне обговорення у 2009 році, який є цілісним документом, норми якого не суперечать одна одній, є законопроект, запропонований Віктором ЮЩЕНКОМ минулого року. Більше того, він отримав позитивну оцінку впливової Венеціанської комісії та Ради Європи, оскільки спирався на міжнародний та вітчизняний конституційний досвід та орієнтувався на загальновизнані європейські стандарти й вимоги міжнародних угод у сфері прав людини. Саме тому він має бути прийнятий за основу при реформуванні Основного закону, переконана голова політради “Нашої України”.

Лише ухвалення комплексних змін до Конституції, розроблених на основі цього проекту, змусить кожен орган влади робити свою роботу і дасть громадянам реальні механізми контролю за владою, заявила вона.