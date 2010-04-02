У БЮТі пророкують владній команді серйозні кадрові зміни

Народний депутат України, член фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ прогнозує серйозні кадрові зміни у владній команді.

Про це він сказав у інтерв`ю «Левому берегу» у відповідь на зауваження журналіста про те, що «існує думка: «дони» прийшли надовго. Мало не на десятирічку».

«Мій прогноз: у владній команді будуть серйозні кадрові зміни», - сказав А.ПОРТНОВ.

На його думку, зміни можуть відбутися восени чи пізніше, але, «у будь-якому разі, вони будуть. Це і зумовить тривалість перебування цієї команди у влади. І якби опозиція діяла більш професіоно, тоді можна було б говорити про створення ефективного балансу державної влади».

При цьому А.ПОРТНОВ зазначив, що уряду і Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ необхідно дати хоча б трохи часу для роботи, щоб зробити перші оцінки. «Очевидно, що опозиція має жорстко і конструктивно критикувати владу. Але не можна втрачати обличчя і постійно підривати свою репутацію шляхом ярликів і образ. Влада обов`язково здійснюватиме помилки, і опонувати необхідно професійно. Тому я поки що нікого не критикую», - сказав член фракції БЮТ.