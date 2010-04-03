У БЮТ працевлаштування Портнова назвали втратою

Призначення народного депутата від Блоку Тимошенко Андрія ПОРТНОВА заступником глави Адміністрації Президента є втратою для БЮТ.

Про це сказав його колега по фракції Андрій ШЕВЧЕНКО в ефірі "5 каналу".

Зокрема, за словами А.ШЕВЧЕНКА, А.ПОРТНОВ ніколи не належав до ідейних БЮТівців, які формулювали і формували ідеологію БЮТ, але він дуже сильний юрист. “Я думаю, що в цьому сенсі це втрата для нашої команди", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив А.ПОРТНОВА заступником глави Адміністрації Президента України – керівником Головного управління з питань судової реформи та судоустрою.