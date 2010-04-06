У Тимошенко підозрюють, що «зраду» Портнов задумав давно

У команді лідера об’єднаної опозиції Юлії ТИМОШЕНКО вважають, що Андрій ПОРТНОВ готувався до співпраці з Партією регіонів уже під час оскарження результатів президентських виборів у Вищому адміністративному суді України.

Про це йдеться в оприлюдненій на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО статті "До жадібних і цинічних - за власним бажанням" з приводу призначення А.ПОРТНОВА заступником глави Адміністрації Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

"Журналісти, які висвітлювали судовий процес, мали нагоду побачити і почути, наскільки невиразними і млявими були його (ПОРТНОВА) виступи в залі засідань. Вочевидь, досвідчений юрист, яким є Андрій ПОРТНОВ, міг набагато краще підготувати лінію захисту і саму позовну заяву. Але він цього не зробив. Можливо, вже тоді, фактично говорячи про безперспективність захисту демократії у суді, Андрій Володимирович підспудно готував себе і тоді ще майбутню владу ЯНУКОВИЧА до співпраці. Можливо, вже тоді пан ПОРТНОВ забув про те, що одним з головних пріоритетів кандидата Юлії ТИМОШЕНКО, з командою якої він асоціювався, була боротьба з корупцією у судовій гілці влади. Можливо. Але це тільки припущення", - йдеться у статті.

На сайті Ю.ТИМОШЕНКО також зазначається, що призначення А.ПОРТНОВА суспільству було подано "під соусом необхідності проведення в Україні тотальної реформи судової гілки влади, до якої слід залучати найкращих фахівців". "Але виглядає це бажання недавнього юриста Ю.ТИМОШЕНКО бути ближчим до правлячої верхівки, як фактична відмова боротися і перемагати, будучи в опозиції. І, кажімо відверто, як звичайна, тривіальна, заздалегідь підготовлена зрада", - зазначається у статті.

Прем`єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ вважає, що оцінку рішенню А.ПОРТНОВА стати заступником глави Адміністрації Президента України дасть історія. "Питання, чому ПОРТНОВ погодився на цю посаду, потрібно ставити людині, яка дала згоду на таке призначення", - підкреслив голова «тіньового» уряду.

Водночас народний депутат від БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО зазначає, що А.ПОРТНОВ не належав до ідейних членів команди і не відстоював ідеологію Ю.ТИМОШЕНКО як кандидата на пост Президента, а пізніше – як лідера опозиції.

"Віднині він (А.ПОРТНОВ) міцно асоціюватиметься з "ордою ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА", яка, як неодноразово казала Ю.ТИМОШЕНКО, розсілася по кріслах влади ненадовго, "бо занадто вони зухвалі, цинічні, жадібні і тупуваті для розуміння всієї складності тих питань, що постали перед ними". Саме з такими людьми і погодився співпрацювати А.ПОРТНОВ", – наголошується на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня В.ЯНУКОВИЧ призначив А.ПОРТНОВА заступником глави Адміністрації Президента України – керівником Головного управління з питань судової реформи та судоустрою.