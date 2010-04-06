Тимошенко розповість про «початок репресій»
10:46, 06 квітня 2010Політика
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Лідер БЮТ дасть прес-конференцію
Сьогодні о 12.30 відбудеться прес-конференція лідера об’єднаної демократичної опозиції Юлії ТИМОШЕНКО.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі БЮТ.
Згідно з повідомленням, прес-конференцію присвячено темі: "Рішення Конституційного Суду щодо способу формування коаліції. Початок політичних репресій".
Брифінг відбудеться за адресою: вул. Турівська, 13.
Акредитація журналістів проводиться за телефонами: 527-70-84, 067-468-46-62, 067-656-52-40.
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