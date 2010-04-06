Тимошенко розповість про «початок репресій»

Лідер БЮТ дасть прес-конференцію

Сьогодні о 12.30 відбудеться прес-конференція лідера об’єднаної демократичної опозиції Юлії ТИМОШЕНКО. Про це УНІАН повідомили в прес-службі БЮТ. Згідно з повідомленням, прес-конференцію присвячено темі: "Рішення Конституційного Суду щодо способу формування коаліції. Початок політичних репресій". Брифінг відбудеться за адресою: вул. Турівська, 13. Акредитація журналістів проводиться за телефонами: 527-70-84, 067-468-46-62, 067-656-52-40.

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