Ахметов оприлюднив доходи

Загальна сума сукупного доходу народного депутата України Ріната АХМЕТОВА за 2009 рік склала 4 млн. 524 тис. 267, 49 грн. проти 9,135 млн. грн. у 2008 р. Зокрема, відсотки за депозитами – 2 млн. 420 тис. 332,01 грн; подарунки - 1 млн. 888 тис. 435,47 грн; зарплата народного депутата - 215 тис. 500,01 грн.

Як повідомила УНІАН прес-секретар Р.АХМЕТОВА Олена ДОВЖЕНКО, такі дані вказані в декларації про доходи, зобов`язання фінансового характеру і майновий стан державного службовця за 2009 рік, поданих Р.АХМЕТОВИМ у податкові органи.

Зарплата народного депутата за 2009 рік, як і в усі попередні роки, була перерахована на доброчинні цілі.

У розділі III «Зобов`язання фінансового характеру, зокрема, за кордоном, за 2009 рік» в переліку зобов`язань щодо сплати внесків (платежів) представлені такі виплати:

- За договорами найму, оренди – 18 млн. грн. (оренда резиденції з майном у м. Донецьку);

- На утримання нерухомого майна, вказаного в розділах IV,V, – 303 тис. 192,52 грн. (комунальні платежі, обслуговування технічних систем).

Згідно з розділом IV «Відомості про нерухоме майно, яке знаходиться в приватній власності» Р.АХМЕТОВ володіє двома квартирами (м. Київ) загальною площею 1 242,1 кв. м і гаражем, загальною площею 60,8 кв. м.

Сума грошових коштів на рахунках у банках та інших фінансово- кредитних установах (розділ VI, «Відомості про вклади в банках, цінних паперах та ін. активах») становить 13 млн. 179 тис. 079, 32 грн. (станом на 01.01.2010 г). Номінальна вартість придбаних цінних паперів – 300 тис. грн.

Згідно з декларацією (розділ II «Доходи, одержані (нараховані) з джерел в Україні і за її межами»), загальна сума сукупного доходу членів сім`ї Р.АХМЕТОВА в 2009 році склала 1 млн. 453 тис. 490,04 грн.( відсотки на поточних рахунках) .Членами сім`ї Р.АХМЕТОВА ( розділ 1. Загальні відомості) є: дружина – Лілія АХМЕТОВА, мати – Някія АХМЕТОВА, син - Дамір АХМЕТОВ, син - Алмір АХМЕТОВ.

У розділі III «Зобов`язання фінансового характеру, зокрема за кордоном за 2009 рік» в переліку зобов`язань щодо сплати внесків (платежів) представлені такі виплати членів сім`ї: на утримання майна, вказаного в розділах IV, V, – 57 тис. 287, 62 грн. (комунальні платежі).

Члени сім`ї володіють (розділи IV, V) житловою нерухомістю, загальною площею 435 м2 і двома автомобілями: Даймлер (Мерседес) 240 і Хонда CR-V.

Сума грошових коштів членів сім`ї на рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах (розділ VI, «Відомості про вклади в банках, цінних паперах та ін. активах») становить 7 млн. 972 тис. 491,91 грн. (станом на 01.01.2010 г).

Як прокоментувала прес-секретар Р.АХМЕТОВА Олена ДОВЖЕНКО, «загальна сума сукупного доходу Р.АХМЕТОВА за звітний 2009 рік, як і за попередні роки, серед іншого, багато в чому продовжує залежати від політики розподілу прибутку компанії СКМ, акціонером якої він є».

У 2009 році Р.АХМЕТОВ ухвалив рішення дивідендів не одержувати, а направити весь прибуток компанії СКМ за 2008 рік (184,5 млн. грн.) на розвиток бізнесу.