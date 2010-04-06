Янукович затвердив новий склад РНБО
Указ - на офіційному сайті глави держави
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони.
Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.
Згідно з документом, Раду національної безпеки і оборони очолив Президент України В.ЯНУКОВИЧ.
До складу РНБО увійшли: прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ; секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА; міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО; міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ; міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ; голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН (за згодою); глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН; генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО (за згодою); міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ; голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ (за згодою); голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.