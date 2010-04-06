Тимошенко пригрозила суддям КС відставкою за «неправомірне рішення»

БЮТ ініціюватиме відставку суддів Конституційного Суду, які проголосують за легітимність формування парламентської коаліції на основі індивідуального членства народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на брифінгу.

За її словами, БЮТ вноситиме відповідні проекти постанов до Верховної Ради, а також звертатиметься з проханням до З’їзду суддів зібратись на свій позачерговий з’їзд і звільнити тих суддів КС, які проголосують за це, на думку БЮТ, неправомірне рішення і визнають формування коаліції на індивідуальній основі таким, що відповідає Основному закону.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що на минулому тижні відбулось рейтингове голосування щодо вище зазначеного подання, яке показало, що лише 7 суддів з 18-ти поки залишаються на позиції закону і не піддаються тиску влади.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що вона все ж таки “без надії сподівається», що рішення Конституційного Суду буде правомірним. Вона нагадала, що у вересні 2008 року КС вже висловлював свою позицію щодо принципів формування коаліції, і вона дуже не хотіла б, щоб у рішенні КС був присутній цинізм, за яким, в залежності від того, хто при владі, таке рішення і приймається.

«В залежності від того, хто уряд, хто більшість в парламенті, в залежності від цього Конституційний Суд приймає або одне, або діаметрально протилежне рішення, і я вважаю, що сьогодні більш гострого питання не існує», - сказала лідер опозиції.

Ю.ТИМОШЕНКО закликала журналістів, юристів, громадськість не бути байдужими до цього питання, тому що в інакше «потрібно буде ставити ще один діагноз - не тільки що Конституція не захищена, а Конституційний Суд відсутній в державі, але й те, що громадянське суспільство не здатне реагувати на всі виклики, не здатне давати адекватну оцінку».

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО порівняла можливе рішення КС щодо принципів формування коаліції з іншим рішенням КС щодо можливості колишньому Президенту Леоніду КУЧМІ балотуватися на третій термін. Водночас вона зауважила, що тоді суспільство постало і не допустило «такого збочення в процесі дій влади». Вона вважає, що так само і сьогодні суспільство, політичні кола, журналістські кола мають постати проти можливого рішення КС. «Інакше в країні можна буде робити все – тоді можна буде стріляти в політиків, кидати їх у в’язницю, можна буде порушувати права і свободи людей безкарно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.