Лавринович у відповідь Тимошенко розказав про єдине її повноваження

Заява лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, що її політична сила ініціюватиме відставку суддів Конституційного Суду, які проголосують за легітимність формування парламентської коаліції на основі індивідуального членства народних депутатів, є тиском на суд і погрозою суддям.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА.

За його словами, у сьогоднішній заяві Ю.ТИМОШЕНКО звучать прямі погрози звільнити тих суддів, які проголосують за правомірність коаліції.

“Своїми сьогоднішніми заявами Ю.ТИМОШЕНКО чинить тиск на суддів Конституційного Суду перед їхнім вердиктом стосовно правомірності чи неправомірності парламентської коаліції”, - вважає О.ЛАВРИНОВИЧ.

Міністр нагадав лідеру БЮТ, що “вона не мала повноважень звільняти суддів Конституційного Суду, коли була при владі, тим паче не має вона цього права сьогодні”. “Єдині повноваження, які в неї є, це висловлювати свою критику на адресу влади. Але вона не отримала права тиснути на Конституційний Суд і впливати на його рішення. І те, що вона дає зрозуміти, що знає можливе рішення Конституційного Суду, свідчить про те, що вона у незаконний спосіб отримує інформацію, яка готується в режимі нарадчої кімнати”, - заявив міністр юстиції.

О.ЛАВРИНОВИЧ зауважив, що “конституційні судді можуть спокійно працювати і приймати незалежні і об’єктивні рішення”.

“ТИМОШЕНКО не має права тиснути на них чи погрожувати їм у будь-який спосіб”, - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що БЮТ ініціюватиме відставку суддів Конституційного Суду, які проголосують за легітимність формування парламентської коаліції на основі індивідуального членства народних депутатів.

За її словами, БЮТ вноситиме відповідні проекти постанов до Верховної Ради, а також звертатиметься з проханням до З’їзду суддів зібратись на свій позачерговий з’їзд і звільнити тих суддів КС, які проголосують за це, на думку БЮТ, неправомірне рішення і визнають формування коаліції на індивідуальній основі таким, що відповідає Основному закону.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що на минулому тижні відбулось рейтингове голосування щодо вище зазначеного подання, яке показало, що лише 7 суддів з 18-ти поки залишаються на позиції закону і не піддаються тиску влади.