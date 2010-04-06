Оточення Януковича не збирається домовлятися з Черновецьким?

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що кадрове питання в системі міської влади в столиці для Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА сьогодні є ключовим у контексті зміцнення його електоральних та іміджевих позицій у Києві.

Про це йдеться в коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО щодо можливого розділення посад голови КМДА і мера, переданому агентству УНІАН.

«Те, що з ЧЕРНОВЕЦЬКИМ не збираються домовлятися в оточенні ЯНУКОВИЧА, сьогодні цілком зрозуміло. Головною проблемою залишається кандидатура на посаду голови КМДА – дуже багато зацікавлених груп впливу», - заявив, зокрема, О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

У той же час, на його думку, якщо розглядати цей крок у контексті посилення електоральних та іміджевих позицій особисто В.ЯНУКОВИЧА, то варто говорити або про серйозну управлінську кандидатуру рівня віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА, або про політика з Партії регіонів, що «не викликає відторгнення у сприйнятті виборців», приміром, лідера міської організації ПР Василя ГОРБАЛЯ.

Використовувати ж посаду глави КМДА як «платіжний засіб», переконаний О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, для В.ЯНУКОВИЧА буде «дуже необачним вчинком».

«Звісна річ, існує велика спокуса обміняти позицію голови КМДА на серйозні політичні дивіденди. Проте в цьому разі втрачається контроль і за найпотужнішими організаційними ресурсами, і за можливістю формувати інформаційну політику в столиці», - зазначив експерт.