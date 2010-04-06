Семиноженко просить поляків посприяти збору даних щодо Бандери

Віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО звернувся до Польщі з проханням посприяти збору архівних матеріалів щодо діяльності лідера ОУН Степана Бандери.

Як повідомляється на сайті уряду, про це йшлося сьогодні під час зустрічі В.СЕМИНОЖЕНКА з Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Польща в Україні Яцеком КЛЮЧКОВСЬКИМ.

Під час зустрічі сторони обговорили питання українсько-польського співробітництва в гуманітарній сфері, зокрема, перспективи заснування спільного українсько-польського університету (з представництвом у Києві та Любліні), питання розвитку польської мови та культури в Україні, відкриття пам’ятника польському поетові Юліушу Словацькому в Києві, а також спорудження меморіальних знаків на території України та Польщі, які би вшановували пам’ять жертв польських та українських націоналістів.

В.СЕМИНОЖЕНКО попросив посла Польщі посприяти збору інформації щодо діяльності С.Бандери і нагадав, що з аналогічним запитом звернувся український Інститут національної пам’яті до аналогічних інститутів за кордоном, у тому числі - в Польщі.

Обидві сторони переконані, що без взаємного визнання трагічних помилок у минулому неможливо рухатися далі, адже успішному розвитку економічних та політичних відносин неодмінно передує громадянське примирення. В.СЕМИНОЖЕНКО також наголосив, що компромісна формула ставлення до постаті С.Бандери може бути вироблена тільки за умов чіткого слідування фактам й максимальної деполітизації цього питання.

У свою чергу Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ висловив сподівання, що вже найближчим часом Польща і Україна започаткують спільний Форум Діалогу - до його складу мають увійти інтелектуали та незалежні експерти, які разом аналізуватимуть спірні питання історичної спадщини й, отже, створюватимуть базу для суспільного консенсусу.