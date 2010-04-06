Янукович призначив 5 нових губернаторів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив ряд голів обласних державних адміністрацій.

Тексти відповідних указів розміщено на офіційному сайті глави держави.

Так, головою Тернопільської обласної державної адміністрації призначено Ярослава СУХОГО, головою Черкаської ОДА - Сергія ТУЛУБА, головою Вінницької ОДА - Володимира ДЕМІШКАНА, головою Сумської ОДА - Юрія ЧМИРЯ, головою Кіровоградської ОДА - Сергія ЛАРІНА.

Як повідомляв УНІАН, Я.СУХИЙ, С.ТУЛУБ, В.ДЕМІШКАН, Ю.ЧМИРЬ та С.ЛАРІН зараз є народними депутатами від Партії регіонів.

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив ряд голів обласних державних адміністрацій.

Тексти відповідних указів від 6 квітня розміщено на офіційному сайті глави держави.

Так, звільнено Олександра ДОМБРОВСЬКОГО з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації, Миколу ЛАВРИКА - з посади голови Сумської ОДА, Володимира МОВЧАНА - з посади голови Кіровоградської ОДА, Юрія ЧИЖМАРЯ - з посади голови Тернопільської ОДА.

Крім того, Президент звільнив Сергія КУНІЦИНА з посади голови Севастопольської міської державної адміністрації.

Згідно з указами, всіх звільнено у зв`язку із закінченням строку повноважень Президента України.