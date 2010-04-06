Янукович змінив командувача Внутрішніх військ
19:54, 06 квітня 2010Політика
3246 0
Указ на офіційному сайті
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив начальником Головного управління - командувачем Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Володимира ВОРОБЙОВА замість Олександра КІХТЕНКА.
Відповідний указ глави держави від 6 квітня про призначення В.ВОРОБЙОВА розміщено на сайті глави держави.
Крім того, на сайті Президента розміщено і указ про звільнення О.КІХТЕНКА з цієї посади. Наразі підстави його звільнення не вказані.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter