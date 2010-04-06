Янукович змінив командувача Внутрішніх військ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив начальником Головного управління - командувачем Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Володимира ВОРОБЙОВА замість Олександра КІХТЕНКА.

Відповідний указ глави держави від 6 квітня про призначення В.ВОРОБЙОВА розміщено на сайті глави держави.

Крім того, на сайті Президента розміщено і указ про звільнення О.КІХТЕНКА з цієї посади. Наразі підстави його звільнення не вказані.