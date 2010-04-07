Янукович обговорюватиме з Назарбаєвим газові питання

Президент України Віктор Янукович в середу відвідає з візитом Казахстан, під час якого, зокрема, обговорить з президентом країни Нурсултаном Назарбаєвим питання газопостачань.

Візит Януковича до Казахстану, пише РІА "Новости", практично не анонсувався, не відомий його порядок денний.

Відомо, що відбудеться зустріч голів двох держав, а також будуть підписані двосторонні угоди.

Про те, що газові питання обговорюватимуться в Астані, Янукович сказав напередодні візиту під час зустрічі з прем`єр-міністром Миколою Азаровим. На зустрічі обговорювалися проблеми підготовки бюджету, істотно "зав`язані" на ціну газу.

Київ вважає несправедливою нинішню ціну, яка в другому кварталі 2010 року становитиме 320-330 доларів за тисячу кубометрів, і намагається переконати Москву в необхідності продавати паливо дешевше. Росію нинішня ціна цілком влаштовує, водночас вона не заперечує розглянути пропозиції України.

Україна також прагне продемонструвати Росії, що шукає альтернативні джерела постачань газу. Зокрема, наприкінці березня Азаров обговорив питання співпраці в цій сфері з міністром закордонних справ Казахстану, Канатом Саудабаєвим, коли той перебував у Києві .