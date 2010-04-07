Янукович полетів до Казахстану

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув з одноденним офіційним візитом до Республіки Казахстан.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, метою візиту є надання нового імпульсу взаємним відносинам України і Казахстану та виведення їх на якісно новий рівень.

У рамках візиту передбачається зустріч Президента України В.ЯНУКОВИЧА з Президентом Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ у вузькому колі та переговори у розширеному складі.

Під час переговорів глави двох держав обговорять широке коло питань двосторонніх відносин, зокрема, в енергетичній, транспортній, аерокосмічній, машинобудівній галузях.

Окремою темою переговорів стане обговорення актуальних проблем глобального і регіонального співробітництва, взаємодії міжнародних організацій, зокрема ОБСЄ, де Казахстан головує у 2010 році.

До складу офіційної української делегації увійшли глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН, міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО, міністр з питань палива та енергетики Юрій БОЙКО, міністр транспорту та зв’язку Костянтин ЄФІМЕНКО, міністр промислової політики Дмитро КОЛЕСНІКОВ, міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК, генеральний директор Національного космічного агентства Юрій АЛЕКСЄЄВ.