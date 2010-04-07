Грищенко пояснив Росії, що гуманізм України - не безкінечний

Україна залишає за собою право оголошувати окремих громадян Росії персонами нон-грата.

Про це в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы» сказав міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО.

«Є група людей у Росії, які роблять кар`єру виключно на своїй уяві того, що є в Україні», - сказав К.ГРИЩЕНКО. За його словами, відмінивши заборону на в`їзд до України для цих людей, Україна проявила гуманізм, адже «гуманізм є частиною нашої політики, але він не безкінечний».

Як сказав міністр, є чимало громадян України, яким заборонено в`їзд у Росію, і Україна пропонує вести цей діалог конкретно по кожному випадку. «Я вважаю, що держава повинна мати право закривати в`їзд педофілам, злочинцям, тим, хто в іншій країні засуджений за серйозні злочини, тим, хто обгрунтовано підозрюється в тероризмі», - заявив К.ГРИЩЕНКО.

«Ми повинні зберігати за собою право вирішувати це питання у кожному конкретному випадку. І, мабуть, так воно й буде», - підкреслив він.