Завтра КС винесе вердикт коаліції

Завтра, 8 квітня, Конституційний Суд України оприлюднить рішення щодо легітимності створеної коаліції у Верховній Раді України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Відповідне рішення буде оприлюднено о 14.00 за поданням 68 народних депутатів України.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до ст. 61 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України». Згідно із законом, коаліція депутатських фракцій - це сформоване за результатами виборів і на основі узгоджених політичних позицій об`єднання депутатських фракцій, народних депутатів, до якого входить більшість народних депутатів конституційного складу Верховної Ради.

11 березня в парламенті було оголошено про створення коаліції депутатських фракцій «Стабільність і реформи». До її складу увійшли фракції Партії регіонів, КПУ, Блоку Литвина, а також окремі народні депутати.

Того ж дня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання народних депутатів від Партії регіонів про конституційність положень статті 61 Регламенту Верховної Ради України.