Кабмін переніс питання розгляду бюджету

Кабінет міністрів України сьогодні переніс розгляд проекту бюджету на 2010 рік на одне з наступних засідань.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

При цьому джерело не змогло уточнити причини перенесення термінів розгляду цього питання.

Разом з тим, у відкоригованому на ранок 7 квітня порядку денному засідання уряду питання про розгляд проекту бюджету відсутнє.

Раніше очікувалося, що це питання буде розглянуто на засіданні Кабміну 7 квітня, і воно було внесене до попереднього порядку денного.

Як повідомляв УНІАН, раніше в уряді обіцяли схвалити проект бюджету до 11 квітня з тим, щоб передати його на розгляд до Верховної Ради вже до 14 квітня.

Раніше голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН висловив надію, що проект закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік» буде ухвалено 29-30 квітня.

В.ЛИТВИН зазначив, що на Погоджувальній раді лідерів фракцій йшлося про те, щоб орієнтовно 14 квітня Кабмін представив проект бюджету до Верховної Ради України. Спікер сказав, що потрібно зробити все для того, щоб «29-30 квітня ми вийшли на ухвалення остаточного рішення».