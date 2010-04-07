КС дозволив обмежити недоторканність нардепів

Конституційний Суд України дозволив обмежити недоторканність народних депутатів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у рішенні КС в справі за зверненням Верховної Ради про надання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 та 158 Основного закону законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо гарантії недоторканості для окремих посадових осіб).

Законопроектом передбачається скоригувати інститути недоторканності Президента і народних депутатів. Зокрема, запропоновано скасувати в чинній редакції Конституції частину 1 статті 80, якою народним депутатам гарантується депутатська недоторканність. Суд вбачає, що вилучення цієї норми Конституції не передбачає скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина та є таким, що не суперечить частині 1 статті 157 Конституції.

Крім того, в частині 2 статті 80 Конституції встановлено, що народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах за винятком відповідальності за образу чи наклеп. Законопроектом пропонується вилучити цю норму Конституції. КС дійшов висновку, що вилучення з частини 1 статті 80 Конституції положення «за винятком відповідальності за образу чи наклеп» обмежує права і свободи людини і громадянина, що суперечить вимогам статті 157 Конституції.

Також законопроектом пропонується частину 3 статті 80 Конституції викласти в іншій редакції: «Народний депутат України не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до набуття чинності обвинувальним вироком суду щодо нього». В той час як зараз народний депутат не може бути без згоди ВР притягнутий до кримінальної відповідальності, затриманий чи заарештований.

Суд дійшов висновку, що запропоновані зміни до частини 3 статті 80 не суперечать вимогам статті 157 Конституції.