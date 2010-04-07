Експерт: Тимошенко вчинила законний публічний «тиск»
"Прокуратура повинна опитати її"
Політолог Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає, що прокуратура може опитати лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО щодо озвученої нею інформації про те, що на Конституційний Суд чиниться тиск і є начебто спроби підкупу суддів для позитивного вирішення питання щодо легітимності нової коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це експерт заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.
«Прокуратура повинна опитати її. Якщо є інформація, тоді давайте її і будемо порушувати кримінальні справи», - сказав М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ, зауваживши водночас, що такими публічними заявами Ю.ТИМОШЕНКО не зробила нічого протизаконного.
«Я вважаю, що вона вчинила законний публічний «тиск» опозиційного лідера. Ніхто на неї не може подати в суд, адже вона не назвала конкретні прізвища. Незаконний тиск – це коли одна гілка влади тисне на іншу, у даному випадку судову. Коли ж опозиція галасує, це законне її право», - зазначив політолог.
Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що отримала повістку до Генеральної прокуратури за розповсюдження нею інформації щодо ходу розгляду справи у Конституційному Суді щодо формування коаліції. За повідомленням прес-служби БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО відвідає Генпрокуратуру сьогодні, 7 квітня, орієнтовно о 14.00.