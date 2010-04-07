Експерт: Тимошенко вчинила законний публічний «тиск»

Політолог Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає, що прокуратура може опитати лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО щодо озвученої нею інформації про те, що на Конституційний Суд чиниться тиск і є начебто спроби підкупу суддів для позитивного вирішення питання щодо легітимності нової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це експерт заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Прокуратура повинна опитати її. Якщо є інформація, тоді давайте її і будемо порушувати кримінальні справи», - сказав М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ, зауваживши водночас, що такими публічними заявами Ю.ТИМОШЕНКО не зробила нічого протизаконного.

«Я вважаю, що вона вчинила законний публічний «тиск» опозиційного лідера. Ніхто на неї не може подати в суд, адже вона не назвала конкретні прізвища. Незаконний тиск – це коли одна гілка влади тисне на іншу, у даному випадку судову. Коли ж опозиція галасує, це законне її право», - зазначив політолог.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що отримала повістку до Генеральної прокуратури за розповсюдження нею інформації щодо ходу розгляду справи у Конституційному Суді щодо формування коаліції. За повідомленням прес-служби БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО відвідає Генпрокуратуру сьогодні, 7 квітня, орієнтовно о 14.00.