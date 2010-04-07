КС таки узаконив «коаліцію тушок» (документ)

“Окремі народні депутати України, зокрема, ті, які не перебувають у складі депутатських фракцій, що ініціювали створення коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, мають право брати участь у створення коаліції”...

«Главком» отримав копію вчорашнього вердикту КС щодо звернення депутатів від Партії регіонів розтлумачити частину шостої статті 83 Конституції України в контексті процедури формування парламентської коаліції. Його планують оприлюднити завтра, 8 квітня.

За даними видання, КС чітко визнав право кожного окремого депутата, незалежно від фракційної приналежності, входити до складу парламентської коаліції. Власне, цього і домагалась Партія регіонів. Відмінність вчорашнього рішення від позиції з цього ж питання двохрічної давності судді мотивували новоприйнятим законом про регламент роботи Верховної Ради.

Рішення було проголосоване одинадцятьма голосами суддів з вісімнадцяти.