Янукович приїхав до Назарбаєва

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув до Казахстану з одноденним офіційним візитом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, В.ЯНУКОВИЧ мав коротку бесіду з офіційними особами Казахстану, які зустрічали його в аеропорту м. Астани, після чого глава держави відбув до палацу Президента Республіки Казахстан “Акорда”.

Як повідомляв УНІАН, в рамках візиту передбачається зустріч Президента України В.ЯНУКОВИЧА з Президентом Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ у вузькому колі та переговори у розширеному складі.

Під час переговорів глави двох держав обговорять широке коло питань двосторонніх відносин, зокрема, в енергетичній, транспортній, аерокосмічній, машинобудівній галузях.

Окремою темою переговорів стане обговорення актуальних проблем глобального і регіонального співробітництва, взаємодії міжнародних організацій, зокрема ОБСЄ, де Казахстан головує у 2010 році.