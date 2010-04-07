Черновецький придумав собі ще одну посаду
Долатиме кризу...
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ очолив новостворений Комітет з економічних реформ столичної міськдержадміністрації.
Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на відповідне розпорядження мерії № 194 від 30 березня.
Як визначено у розпорядженні, комітет є консультативно-дорадчим органом, головне завдання якого полягає у здійсненні моніторингу перебігу економічних реформ у столиці та у підготовці за його результатами відповідних пропозицій центральним органам виконавчої влади.
Діяльність комітету, серед іншого, спрямована на подолання негативних наслідків світової фінансово-економічної кризи та стабілізацію економічної ситуації у Києві як передумову зростання добробуту жителів міста.
Ознайомитися з персональним складом комітету можна буде на офіційному веб-порталі Київської міської влади www.kmv.gov.ua
Участь у роботі комітету здійснюватиметься на громадських засадах.