Черновецький придумав собі ще одну посаду

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ очолив новостворений Комітет з економічних реформ столичної міськдержадміністрації.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на відповідне розпорядження мерії № 194 від 30 березня.

Як визначено у розпорядженні, комітет є консультативно-дорадчим органом, головне завдання якого полягає у здійсненні моніторингу перебігу економічних реформ у столиці та у підготовці за його результатами відповідних пропозицій центральним органам виконавчої влади.

Діяльність комітету, серед іншого, спрямована на подолання негативних наслідків світової фінансово-економічної кризи та стабілізацію економічної ситуації у Києві як передумову зростання добробуту жителів міста.

Ознайомитися з персональним складом комітету можна буде на офіційному веб-порталі Київської міської влади www.kmv.gov.ua

Участь у роботі комітету здійснюватиметься на громадських засадах.