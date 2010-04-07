Тимошенко прийшла до Генпрокуратури

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні прийшла за викликом до Управління підтримання державного обвинувачення в судах Генпрокуратури для надання пояснень щодо можливого підкупу суддів Конституційного суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, вона прибула до зазначеного управління, яке знаходиться в центрі Києва на вул. Б.Грінченка, 3-д і куди її викликали на 14.00, із запізненням на 40 хв.

В інтерв’ю журналістам Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що як доказ на підтвердження проголошеної нею раніше інформації вона готова надати працівникам прокуратури лист-звернення на її ім’я, в якому вказані факти, які вона озвучила кілька днів тому.

Також вона зауважила, що її інтереси в правоохоронних органах буде представляти народний депутат Віктор ШВЕЦЬ, який кілька років тому також був її адвокатом.

Як сказала Ю.ТИМОШЕНКО, "причиною цього виклику так, як вказано в запрошенні, яке я отримала, є моя публічна позиція відносно рішення Конституційного Суду, який освятив незаконне рішення створення коаліції у парламенті".

При цьому вона зазначила, що КС раніше прийняв рішення, яким заборонено створення коаліції в парламенті окремими депутатами, і чітко визначив, що коаліція має складатися з депутатських фракцій і є "єдиною можливою коаліцією". "Але після того, як ЯНУКОВИЧ зайняв посаду Президента, Конституційний Суд на його вимогу різко поміняв своє рішення і різко поміняв свою позицію і визначився вже вчора, що фракції, в тому числі й окремі народні депутати, які на базі хабарництва, запроданства створюють коаліцію, все це є законним і конституційним", - заявила лідер опозиції.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО отримала повістку до Генеральної прокуратури за розповсюдження нею інформації щодо ходу розгляду справи у Конституційному Суді щодо формування коаліції.

Зокрема, 29 березня Ю.ТИМОШЕНКО звинуватила Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Партію регіонів у тиску на Конституційний Суд з вимогою ухвалення рішення, що засвідчує конституційність утворення нової коаліції.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, представники Партії регіонів по одному викликають членів Конституційного Суду і вимагають або ухвалити рішення про те, що коаліція і уряд є легітимними, або обрати декілька інших варіантів. Перший варіант – написати заяву про звільнення за власним бажанням, при цьому суддям гарантується непогане пенсійне забезпечення та посада, але нижчого рівня. Другий варіант – отримати 1 млн. дол. за ухвалення рішення про конституційність створення коаліції.