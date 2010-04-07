Союзну державу України, Росії та Білорусі Литвин вважає утопією

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН назвав “утопією” перспективи вступу України до Союзної держави Білорусі та Росії.

Про це він сказав на прес-конференції у Санкт-Петербурзі, відповідаючи на запитання журналістів з цього приводу, повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради.

В.ЛИТВИН сказав: «Я думаю, це утопія». За його словами, «Україна і Російська Федерація мають відійти від ритуальних танців і давати прямі відповіді на прямі запитання”. “Я впевнений, що ми маємо розвивати двосторонні відносини”, - додав голова ВР.

Як повідомив В.ЛИТВИН, голова Ради республіки Національних зборів Республіки Білорусь Борис БАТУРА під час сьогоднішньої зустрічі запросив українських парламентаріїв взяти участь у роботі парламентських зборів Союзної держави Росії та Білорусі. Голова ВР зазначив, що це питання буде вивчатися, і додав, що українська сторона могла б виступити як спостерігач.

В.ЛИТВИН зазначив, що бачить великий невикористаний потенціал СНД.

Відповідаючи на запитання про перспективи входження України до Митного союзу, В.ЛИТВИН зауважив, зокрема, що Україна є членом Світової організації торгівлі, що передбачає несумісність із входженням до інших економічних об`єднань. Він додав, що Україна сьогодні перебуває на вирішальній стадії підготовки угод з Євросоюзом щодо асоціації та зони вільної торгівлі. За його словами, до вирішення цього питання потрібно підходити з урахуванням згаданих факторів.

В.ЛИТВИН 6-8 квітня перебуває з візитом у Санкт-Петербурзі, де бере участь у заходах Міжпарламентської асамблеї держав-учасниць СНД. Сьогодні він зустрівся з головою Ради федерації Федеральних зборів РФ Сергієм МИРОНОВИМ.