Тимошенко вийшла з прокуратури

Лідер об’єднаної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що в Україні розпочалося кримінальне переслідування за політичну позицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам після відвідування Генеральної прокуратури, де вона провела майже півтори години.

«Мені дуже прикро, що сьогодні за політичні переконання, за політичну позицію, за захист Конституції України починається кримінальне переслідування. Слава Богу, поки ще не закривають за грати, але такі симптоми для демократичної країни просто неприпустимі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ повідомила, що під час спілкування у Генпрокуратурі вона надала два діаметрально протилежних рішення Конституційного Суду щодо принципів формування парламентської коаліції. «Я ще раз підтвердила те, що суддів Конституційного Суду підкуповували, примушували, залякували приймати неправосудне рішення», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО не уточнила, у якому статусі її запрошували до Генеральної прокуратури. Вона зазначила, що її запрошували дати пояснення та інформацію.

Лідер опозиції також заявила, що, незважаючи на тиск з боку Генпрокуратури, не змінить свою позицію щодо незаконності рішення КС. «Я під тиском Генеральної прокуратури і під тиском ЯНУКОВИЧА міняти свою позицію і свої оцінки того, що відбувається у Конституційному Суді, не буду. Я ще раз підтверджую, що рано чи пізно, але конституційні судді будуть відповідати за те, що вони зруйнували повністю вибір людей, зруйнували конституційний порядок формування влади. І відповідальність як на ЯНУКОВИЧІ за це лежить, так і на суддях Конституційного Суду», - заявила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що у разі повторного виклику до Генпрокуратури продовжуватиме наполягати на своїй позиції. «Але дуже прикро, що ЯНУКОВИЧ починає розмовляти зі своїми політичними опонентами через ґрати», - сказала вона.