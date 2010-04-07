Житомирський губернатор попередив райони про тотальну перевірку

Влада Житомирської області разом з міліцією, прокуратурою та СБУ проведе в регіоні тотальну перевірку діяльності районних органів влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Житомирі заявив голова ОДА Сергій РИЖУК.

За його словами, "ми в облдержадміністрації готуємося до тотальної перевірки усіх районів, усіх 23-х".

"Це будуть комісії з облдержадміністрації, з прокуратури, суду, міліції, СБУ", - додав С.РИЖУК.

Губернатор уточнив, що йдеться про перевірку роботи чиновників, дотримання ними законодавства у багатьох напрямках і особливо - земельного.

Також С.РИЖУК заявив про намір боротися "із земельною мафією в регіоні".