Житомирський губернатор попередив райони про тотальну перевірку
20:09, 07 квітня 2010Політика
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"Земельна мафія" під загрозою
Влада Житомирської області разом з міліцією, прокуратурою та СБУ проведе в регіоні тотальну перевірку діяльності районних органів влади.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Житомирі заявив голова ОДА Сергій РИЖУК.
За його словами, "ми в облдержадміністрації готуємося до тотальної перевірки усіх районів, усіх 23-х".
"Це будуть комісії з облдержадміністрації, з прокуратури, суду, міліції, СБУ", - додав С.РИЖУК.
Губернатор уточнив, що йдеться про перевірку роботи чиновників, дотримання ними законодавства у багатьох напрямках і особливо - земельного.
Також С.РИЖУК заявив про намір боротися "із земельною мафією в регіоні".
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