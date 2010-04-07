Найближчим часом зміниться керівництво на Львівщині та Чернігівщині

Міністр Кабінету міністрів України Анатолій ТОЛСТОУХОВ пообіцяв, що процес формування виконавчої гілки влади в державі завершиться щонайбільше за два тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Кіровограді, представляючи нового голову облдержадміністрації Сергія ЛАРІНА.

За словами міністра, за 10 днів, максимум за два тижні, будуть призначені голови усіх районних державних адміністрацій.

Також А.ТОЛСТОУХОВ повідомив, що найближчим часом відбудеться зміна керівництва Львівської та Чернігівської областей.

Він зазначив, що кадрова політика нової влади виключає люстрацію чи переслідування за політичними мотивами.

«Незважаючи на те, що нам, як і раніше, пророкують провал, державні програми Президента будуть виконуватися. Зараз ще тиждень поговорять про рішення Конституційного Суду і вгамуються. Добре, що вже ніхто не кричить про масові фальсифікації. Ми сказали, що наведемо порядок, і зробимо це», - заявив А.ТОЛСТОУХОВ.