Клюєв: Конституційний суд підтвердив правочинність коаліції

Конституційний Суд ухвалив рішення, яке підтверджує правочинність створення коаліції.

Про це він сказав у Севастополі під час представлення нового голови міськдержадміністрації Валерія САРАТОВА, повідомляється на Урядовому порталі.

За словами першого віце-прем’єра, у Верховній Раді України працює коаліція «Стабільність та реформи», яка на сьогодні налічує 240 народних депутатів. Він припустив, що «в найближчі місяць-півтора вона може збільшитися ще на кілька депутатів».

«Слава Богу, в Україні з’явилася стабільна влада», - зазначив перший заступник глави уряду.

Як повідомляв УНІАН, офіційне оприлюднення рішення КС щодо легітимності створення коаліції на основі індивідуального членства народних депутатів відбудеться завтра о 14.00.