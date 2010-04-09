Табачник: сьогодні, як у 1941-1945 роках, є тільки ми і вони

Міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК заявляє, що «пособництво гітлерівцям» не можна видати «за якусь природну боротьбу за волю».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр сказав, виступаючи на Міжнародній конференції «Перемога над фашизмом у 1945 році, її значення для народів СНД і світу» в Москві.

«На жаль, останні десятиліття у ряді незалежних держав, що утворилися після розпаду Радянського Союзу, зокрема й в Україні, активізувалися сили, що намагаються реабілітувати якщо не самі фашистські режими, що розв`язали Другу світову війну, то принаймні їх місцевих посібників, переконаних і кривавих колабораціоністів, які йшли на службу Гітлеру з повним усвідомленням того, що їхні цілі, завдання та ідеологічні установки, методи боротьби повністю співпадають з планами і поглядами лідерів третього Рейху», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Він переконаний, що їхня реабілітація дуже небезпечний шлях, що прямо веде до остаточної політичної реабілітації фашизму.

«Якщо сьогодні визнати, що з якихось високих і патріотичних міркувань можна було стати союзником Гітлера, що є мета, яка реабілітує наперед сплановане знищення мирних громадян на основі расової, національної, політичної приналежності, то зовсім не важко заявити, що Гітлер був лише однією з воюючих сторін і діяв у рамках властивої війні жорстокості», - сказав він.

На його думку, не випадково сучасні адепти нацистів люблять стверджувати, що Нюрнберзький трибунал лише помста переможців переможеним.

Д.ТАБАЧНИК переконаний, що лише дуже упереджений спостерігач може не відрізнити оборону від нападу і наперед спланованого знищення за національною ознакою мільйонів мирних жителів.

«Здавалося, я озвучую прописні істини, але саме їх намагаються забути ті, хто намагається реабілітувати колаборантів, співробітників допоміжних поліцейських формувань на окупованих гітлерівцями територіях, солдат дивізії СС Галичина, сформованих на Західній Україні чи прибалтійських легіонерів СС», - сказав він.

«Це адепти цих формувань намагаються поставити знак рівності між агресором і жертвою агресії і видати своє пособництво гітлерівцям за якусь природну боротьбу за волю», - наголосив він

На його переконання в 1941-1945 роках не могла існувати якась третя сила.

«Переконаний, що ідеологи цих рухів, та й переважна більшість їхніх прихильників чудово розуміють, що бої велися тільки між гітлерівським рейхом та його сателітами і антигітлерівською коаліцією. Той, хто не воював на боці останніх, бився проти неї», - сказав він

«У цій гігантській м`ясорубці не було місця третій силі, у кожної сторони були союзники і вороги», - зазначив він.

Д.ТАБАЧНИК вважає, що спроби реабілітації посібників Гітлера, що розгорнулися в останні 15 років, несуть загрозу не лише тим Східноєвропейським країнам, в яких на державному рівні розгорнуто процес героїзації доморослих нацистів, що «оголошуються не зовсім фашистами або зовсім не фашистами, навіть не націоналістами, а просто патріотами».

Він упевнений, що реабілітації колаборантів спрямована проти системи післявоєнного світоустрою, проти ООН і ОБСЄ.

Д.ТАБАЧНИК зазначив, що спроба реабілітації фашистів та їхніх посібників не може бути внутрішньою справою окремих держав.

«Сьогодні, як у 1941-1945 роках, є лише ми і вони – цивілізація і дикість, культура і варварство, наше завдання зберегти цивілізацію для наших нащадків у подальші століття», - сказав він.