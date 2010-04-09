Зустріч Януковича з Обамою - під питанням

Програма призначеного на 11-14 квітня візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в США ще уточнюється.

Про це повідомляє газета «Сегодня» (№ 77 від 9 квітня ц.р.).

«МЗС опікується організацією повноцінної, а не 10-хвилинної зустрічі ЯНУКОВИЧА і ОБАМИ. У тому числі і сам міністр, у якого великі зв`язки у Штатах. Однак розклад Президента США розписано на рік уперед. Поки все проблемно», - сказало джерело видання.

За його словами, практично вирішено, що Президент України в США також зустрінеться з російським колегою Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

Як повідомляв УНІАН, головною метою візиту В.ЯНУКОВИЧА до США є участь у самміті з ядерної безпеки, який пройде у Вашингтоні 12-13 квітня. На майбутню зустріч запрошено делегації з 47 держав світової спільноти.