Боделан вже в Україні

Сьогодні близько 13.00 у міжнародному аеропорту «Одеса» приземлився літак із Москви, на борту якого перебували народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО і екс-мер Одеси Руслан БОДЕЛАН.

Як передає кореспондент УНІАН, біля пасажирського терміналу Р.БОДЕЛАНУ організували пікет-зустріч представники громадських організацій «Вільна Одеса» і «Комітет оборони Одеси». Учасники акції тримають у руках плакати з написами: «Руслан Борисович, добро пожаловать на нары!", "Аэропорт - СИЗО: дорога хорошая, асфальт уложили, ям нет!".

Як заявив журналістам лідер "Вільної Одеси" Марк СОКОЛОВ, «ми виступаємо за те, щоб цей одіозний діяч, який нині є громадянином Російської Федерації, відправився відразу ж до СІЗО за ті злочини, які він скоїв проти одеситів».

Зокрема, на думку активістів одеських громадських організацій, до цих злочинів належать "розпродаж муніципального майна, знищення міської інфраструктури та міських доріг".

"Ця людина заслуговує найжорсткішого покарання й не повинна зараз роз`їжджати містом. Вона повинна сидіти у в`язниці", - заявляють учасники акції, які мають намір «надіти на екс-мера наручники, тобто провести громадський арешт».

Тим часом, родичі Р.БОДЕЛАНА, група пенсіонерів і представників партії «Родина» тримають у руках партійні прапори. Їх підтримують також підприємці з ринків «Північний» і «Куяльник».

Біля пасажирського терміналу аеропорту представників прокуратури не видно, хоча напередодні прокурор Одеської області Василь ПРИСЯЖНЮК повідомив, що кримінальне переслідування Р.БОДЕЛАНА не припинялося. «В прокуратурі Одеської області є декілька кримінальних справ проти БОДЕЛАНА. Й ніхто їх не закривав», - сказав В.ПРИСЯЖНЮК.

Після 20-хвилинної затримки в будівлі аеропорту Р.БОДЕЛАН у кільці охоронців пройшов поряд із пікетом і зустрічаючими, сів у автомобіль і поїхав.

Не змогли провести громадський арешт Р.БОДЕЛАНА й активісти місцевих громадських організацій.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2005 року прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем проти екс-мера Одеси Р.БОДЕЛАНА. 5 травня 2005 року його було оголошено у всеукраїнський розшук. Відразу після цього Р.БОДЕЛАН емігрував до Російської Федерації, де, прийнявши російське громадянство, працював заступником начальника Санкт-Петербурзького морського торгового порту.