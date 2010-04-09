Двох суддів КС «затаврували» помилково

Судді Конституційного Суду України Іван ДОМБРОВСЬКИЙ і Петро СТЕЦЮК не підтримали оприлюднене учора рішення суду у справі стосовно легітимності коаліції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ, уточнюючи інформацію про список суддів КС, які підтримали вищевказане рішення.

“Як стало відомо з добре поінформованих джерел, ці судді займали принципову позицію і не підтримали антиконституційне рішення КС”, - сказано у повідомленні.

Адміністрація сайту БЮТ просить вибачення у І.ДОМБРОВСЬКОГО і П.СТЕЦЮКА за те, що у сьогоднішній публікації вони були названі в числі тих, хто підтримав рішення, яким народним депутатам дозволено індивідуально входити до складу коаліції депутатських фракцій у парламенті.

Навпаки, як стало відомо з добре поінформованих джерел, ці судді займали принципову позицію і не підтримали антиконституційне рішення КС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні сайт БЮТ з посиланням на "Українську правду" оприлюднив список суддів, які прийняли рішення у справі щодо конституційності положень Основного Закону та Регламенту Верховної Ради, яким визнано право народних депутатів індивідуально входити до складу коаліції фракцій у парламенті. У цьому списку були І.ДОМБРОВСЬКИЙ і П.СТЕЦЮК.