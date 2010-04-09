БЮТ вимагає від Черновецького оцінити мікрофон у смітнику

БЮТ наполягає, щоб начальник Головного управління житлового господарства КМДА Володимир СТОРОЖЕНКО поніс відповідальність за дії щодо репортера телеканалу СТБ Сергія АНДРУШКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це заявив журналіст і перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Андрій ШЕВЧЕНКО.

Народний депутат вбачає у діях чиновника демонстративну зневагу до преси і перешкоджання журналісту у його професійній діяльності.

«У будь-якій країні, де політики шанують свободу слова, для політика, який перед камерами і в камеру дозволяє собі хамити і жбурляти мікрофон, перспектива була б одна – відставка», - сказав А.ШЕВЧЕНКО.

«Ми вимагаємо належної оцінки діям СТОРОЖЕНКА, по-перше, від його начальника Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, який повинен пояснити, чи поділяє він підходи своїх підлеглих до роботи з журналістами», - наголосив він.

«По-друге, вимагаємо від міліції та прокуратури оцінити дії чиновника, які підпадають під статтю 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання журналістові у його діяльності)», - додав А.ШЕВЧЕНКО.

На думку народного депутата, «жорсткий наступ на свободу слова став характерною рисою нової влади в лиці ЯНУКОВИЧА і його команди».

«Учора була історія, коли міліція в цивільному жорстоко викидала людей із журналістськими посвідченнями з Українського дому. А минулого тижня була розформована Національна комісія з утвердження свободи слова при Президентові. Наростає відчуття, що в Україні стає все менше свободи слова», - сказав А.ШЕВЧЕНКО.